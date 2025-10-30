“Non possiamo fargli la morale, il futuro non si ferma lì”

“La scelta della Juventus è corretta, considerando quello che abbiamo visto anche con la Nazionale. Non è mai semplice scegliere un allenatore, ma credo che la Juve abbia puntato molto sull’esperienza, sull’indubbia capacità di Spalletti e sulla sua voglia di riscatto. In questo momento, lui ha grande fame, e la trattativa è stata piuttosto rapida: la Juventus, in questo caso, aveva il coltello dalla parte del manico, anche dal punto di vista economico. Era chiaro che Spalletti avesse voglia di tornare in campo, e dire di no alla Juventus è difficile per chiunque. La sua è una scelta in linea con il calcio moderno e con ciò che deve rappresentare un professionista. Non è il primo allenatore a passare dal Napoli alla Juve: ricordiamo Capello, che dopo la Roma andò proprio alla Juventus.

Quindi, certe polemiche lasciano un po’ il tempo che trovano. Sento parlare del famoso tatuaggio dello scudetto e delle dichiarazioni di Spalletti, quando disse che non avrebbe mai indossato una tuta diversa da quella del Napoli o affrontato il Napoli da avversario. Ma poi le cose cambiano: quello scudetto resterà un ricordo indelebile, un segno sulla pelle e nella storia di un anno straordinario. Tuttavia, il futuro non si ferma lì. Anche perché, con il presidente, non si erano lasciati benissimo. Insomma, io vedo una scelta coerente con ciò che deve fare un professionista del calcio.

Spesso si tende a fare la morale agli allenatori o ai calciatori quando prendono certe decisioni, dimenticando che ognuno, nel proprio percorso lavorativo, cerca semplicemente di migliorarsi. Ognuno di noi, nella propria carriera, cerca di crescere, di migliorarsi e di fare il meglio per sé stesso. Non possiamo fare la morale a Spalletti. Ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, poi ha vissuto un periodo complicato con la Nazionale e ora aveva bisogno di rilanciarsi. È un percorso naturale, umano e professionale.”