Napoli, i centro-bomber di Antonio Conte
Antonio Conte è a comando della giostra del goal e i primi a salirci sono i centrocampisti o i cosiddetti “centro-bomber”. In prima linea, scrive Il Mattino, troviamo McTominay e Anguissa, rispettivamente 12 reti della passata stagione e adesso è già a due in campionato (oltre alle 2 in Champions), e 10 reti (6 lo scorso anno e 4 da agosto a oggi).
Ai tempi della Juventus Vidal e Marchisio diventarono i peggiori incubi dei malcapitati avversari dei bianconeri. Il cileno (28 centri in tre stagioni) aveva numeri di attaccante a tutti gli effetti, così come l’italiano (19 centri per lui nello stesso periodo). Discorso analogo che si è andato rafforzando con l’approdo in bianconero di Pogba.
E al Chelsea? L’arma in più fu Willian, brasiliano capace di segnare 14 reti nelle due stagioni sotto la guida di Conte così come Fabregas, che invece ne fece 7. Ma proprio l’esperienza in Premier ha portato una grande variante nel gioco di Conte, l’utilizzo in fase offensiva in maniera determinante dei quinti di centrocampo.
A Londra l’attaccante aggiunto era Marcos Alonso, molto più di un esterno a tutta fascia. Il vero capolavoro di Conte è arrivato all’Inter nel biennio 2019-21, quando Candreva (5 reti) era il miglior centrocampista in termini realizzativi, ma a catalizzare il gioco offensivo erano Lukaku e Lautaro. Dopo di loro, però, il vero attaccante aggiunto era Hakimi, molto più di un semplice esterno difensivo.
Nel Napoli, invece, Conte è tornato alla difesa a quattro e in questo caso gli esterni sono stati leggermente limitati nella spinta. Al loro posto sono nuovamente subentrati i centrocampisti con McTominay e Anguissa che partita dopo partita sono diventati insostituibili nello sviluppo del gioco offensivo di tutta la squadra. Dopo la partita contro il Lecce – decisa proprio da una capocciata di Zambo – Conte ha ribadito l’importanza di calciatori con queste caratteristiche nella sua squadra e dopo nove giornate di serie A le quattro reti di Anguissa (aggiunte alle 2 di McTominay, 1 di Gilmour e 4 di De Bruyne) attestano l’importanza dei centrocampisti-bomber nel Napoli e più in generale nel sistema di gioco di Conte.