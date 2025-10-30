Napoli, i centro-bomber di Antonio Conte

Antonio Conte è a comando della giostra del goal e i primi a salirci sono i centrocampisti o i cosiddetti “centro-bomber”. In prima linea, scrive Il Mattino, troviamo McTominay e Anguissa, rispettivamente 12 reti della passata stagione e adesso è già a due in campionato (oltre alle 2 in Champions), e 10 reti (6 lo scorso anno e 4 da agosto a oggi).

Ai tempi della Juventus Vidal e Marchisio diventarono i peggiori incubi dei malcapitati avversari dei bianconeri. Il cileno (28 centri in tre stagioni) aveva numeri di attaccante a tutti gli effetti, così come l’italiano (19 centri per lui nello stesso periodo). Discorso analogo che si è andato rafforzando con l’approdo in bianconero di Pogba.