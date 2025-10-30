La vita comincia a trent’anni, per Anguissa è ancora tempo di “crescere”

NewsCalcioRassegna Stampa

Uno dei protagonisti di queste ultime sfide del Napoli, come anche nella scorsa stagione, è sicuramente Frank Zambo Anguissa, che non solo non ha nessuna intenzione di frenare, ma che alla soglia dei trent’anni sembra voler continuare a crescere. Il Corriere dello Sport scrive: “Frank, 29 anni e 30 da compiere il 29 novembre, è nel pieno della sua carriera ma sembra in ascesa: l’idea è che non abbia ancora concluso il percorso di crescita e che abbia molto altro da dire e dare. Sembrava che avesse toccato la vetta con Spalletti, poi al primo Conte è andato più su e oggi continua a scalare e a salire”.

