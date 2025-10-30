In Argentina è polemica per l’assenza di Maradona sulla moneta del Mondiale: “Problemi con i diritti di immagine!”

Napoli e l’Argentina celebrano oggi il giorno della nascita di Diego Armando Maradona. E in Argentina, come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, scoppia una polemica, quelle delle figlie del Pibe, Dalma e Gianinna, contro la Banca Centrale del loro Paese, che ha emesso una moneta celebrativa in vista dei Mondiali 2026. Una moneta da 10 dollari su cui è stato disegnato il Gol del Secolo, segnato dal capitano dell’Argentina all’Inghilterra nel quarto di finale del Mondiale 1986, il 22 giugno, allo stadio Azteca di Città del Messico.

Factory della Comunicazione

Gianinna Maradona ha evidenziato che su questa moneta, dove è ritratta l’azione con sei avversari inglesi saltati, compreso il portiere Peter Shilton, non è scritto il nome del padre. «Lo usano e non lo nominano», ha scritto la donna, nata dal matrimonio con Claudia Villafane. Davanti a questa polemica, la Banca Centrale d’Argentina ha precisato che il nome di Maradona non è stato riportato sulla moneta «per precauzione, cioè per evitare problemi per i diritti di immagine». Sui quali, come è noto, vi è una disputa tra i 5 eredi di Maradona e Stefano Ceci, il suo assistente che gestisce i diritti di immagine del Pibe in virtù di un accordo sottoscritto dinnanzi a un notaio di Buenos Aires cinque mesi prima della scomparsa del Campione.

Quella dei diritti di immagine di Maradona è una complessa vicenda. Recentemente la produzione di un film ha deciso di evitare il nome del Capitano nel titolo di una pellicola proprio per la stessa precauzione adottata dalla BCRA.