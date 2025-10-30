Il ritorno di Big Rom: Lukaku sarà a Napoli oggi

Ce la sta mettendo tutta, Big Rom. Ha messo la Supercoppa italiana di dicembre nel mirino e vuole provare ad esserci. Intanto, Romelu Lukaku tornerà a Napoli oggi. ..Scrive il CdS: “Dopo oltre due mesi trascorsi in Belgio tra Bruxelles e il centro Move to Cure di Anversa, dove in accordo con il club ha svolto la prima parte del suo iter riabilitativo, Big Rom si rivedrà in città. Domani è atteso a Castel Volturno, dove svolgerà la seconda e cruciale tappa del percorso, e sabato assisterà alla sfida con il Como al Maradona: il primo contatto con il popolo azzurro dopo tante giornate di lavoro per recuperare dal grave infortunio di agosto, una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra rimediata il 14 agosto a Castel di Sangro, nell’ultima amichevole con l’Olympiacos. Quella di Rom è stata la prima di una lunga serie di assenze pesanti, culminata nel crack di De Bruyne: destini incrociati per i due leader della nazionale belga, uno ha lasciato il Move to Cure e l’altro invece è pronto a entrarci. Lukaku ha iniziato a lavorare in campo senza pallone, ma per rivederlo in partita servirà un bel po’: l’idea è che tornerà tra metà e fine dicembre.”

