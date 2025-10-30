Gilmour: “Contento della mia prestazione. Eintracht e Como? Non sarà facile”

Il centrocampista del Napoli, Billy Gilmour, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC. Di seguito le sue parole riportate da Tuttonapoli:

Factory della Comunicazione

“È una grande cosa il fatto che siamo imbattuti in casa, speriamo che al Maradona resti così: tutte le squadre che vengono vogliono battere il Napoli, ma noi lavoriamo sodo e restiamo sempre uniti. Il Como e l’Eintracht sono due squadre forti con ottimi giocatori e non sarà facile.

Como? Abbiamo analizzato gli aspetti da attenzionare maggiormente. Hanno una squadra giovane, ma con ottimi giocatori. Dal nostro punto di vista non cambierà nulla: daremo tutto, lavoreremo sodo e ci atterremo a ciò che pensiamo sia meglio”.

Sul successo contro il Lecce: “La cosa più importante sono i tre punti. È sempre complicato giocare lì, quindi sono stati dei punti pesantissimi e costruiamo partendo da quelli. Sono contento della mia prestazione, non mi sentivo molto bene prima della partita, ma durante la gara sono stato molto meglio.

Sono un sacco di partite tra una sosta e l’altra, quindi è importantissimo per noi lavorare sodo, prepararsi bene ad ogni sfida. Dobbiamo dare il 100% anche nella fase di recupero per assicurarci di essere pronti per la prossima partita e dimostrare quanto siamo una buona squadra”.