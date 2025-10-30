Oggi Diego Armando Maradona avrebbe compiuto 65 anni, è nato infatti il 30 ottobre 1960 a Lanus in Argentina. Cinque anni fa il più grande calciatore di tutti i tempi è morto, ma solo nel corpo, perchè la sua anima e tutto ciò che ha lasciato è rimasto vivo e integro. Lo sa bene chi ama il calcio, lo sanno benissimo i napoletani, a cui D10S ha dato tanto, tanto da far sì che ogni parola, ogni gesto, ogni singola traccia di ciò che lo riguarda ha il sapore di vita vera.

Maradona non era solo un grandissimo calciatore, quello che non ha mai tradito il pallone, ma era soprattutto un uomo dal cuore buono, che cercava giustizia per gli sfortunati, per i dimenticati del mondo. Lui, proprio lui, che proveniva da un posto dove la povertà era quotidianità, ha vissuto senza mai perdere di vista ciò che contava veramente. Hanno cercato di denigrarlo per il suo stile di vita, che non sempre era ammirevole, ma che riguardava solo sè stesso, ma il suo mito resiste, sopravvive alla sua morte, incide ancora nella vita dei napoletani, e di tutti quelli che lo hanno ammirato e amato.

Napoli è diventata la sua casa, e lo sarò per sempre, lo stadio di Fuorigrotta porta il suo nome, le sue gesta riecheggiano ogni giorno, in un modo o nell’altro, vuoi per un aneddoto, vuoi per un ricordo, vuoi semplicemente perchè se da un lato è andato via troppo presto, dall’altro la sua vita è marchiata a fuoco in una città che lui ha portato in alto, ai vertici di un calcio che prima del suo arrivo vedeva primeggiare sempre realtà del nord.

Diego ha amato Napoli, e Napoli non dimenticherà mai il suo D10S.

A cura di Emilia Verde

