De Bruyne comincia l’iter riabilitativo, l’obiettivo è doppio

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, è stato operato ieri in una clinica di Anversa, dopo l’infortunio subito durante la gara con l’Inter. Per lui d’ora in poi comincia l’iter riabilitativo, e l’obiettivo sarà duplice. Il Corriere dello Sport scrive: “Declercq, il chirurgo che l’ha operato, è da anni il punto di riferimento per la Golden Generation della nazionale belga ed è indissolubilmente legato a Maesschalck. Per De Bruyne comincerà ora una fase di lavoro intenso, sotto il controllo congiunto dello staff medico del Napoli e dei professionisti belgi. L’obiettivo è doppio: rientrare agli ordini di Antonio Conte al più presto e farsi trovare pronto per la nazionale di Rudi Garcia in vista del Mondiale tra Canada, Messico e Stati Uniti, quello che potrebbe essere l’ultimo grande appuntamento della sua straordinaria carriera”.

