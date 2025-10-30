Adnkronos News

Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie

(Adnkronos) – Ancora una sera di tensioni a Torino, dove attivisti pro Palestina, stanno sfilando per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. Il corteo , partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico varco per permettere l’ingresso e l'uscita dei passeggeri, e presidiata dalle forze dell'ordine. Entrati attraverso l'ingresso di un supermercato che si affaccia sul piazzale della stazione, i manifestanti dopo aver sostato per un po’ nell'atrio, senza raggiungere i binari, hanno poi proseguito diretti alla stazione di Porta Susa, anche questa chiusa per precauzione e presidiata dalle forze dell’ordine contro le quali i manifestanti, una volta entrati sfondando due porte, hanno lanciato bottiglie e sassi.  Le forze dell'ordine hanno, quindi, risposto con qualche carica di alleggerimento per disperderli e impedire che raggiungessero i binari. Ora la situazione è tornata alla calma. 
