“Con il suo gioco, il Como può mettere in difficoltà chiunque! Juve, Spalletti può essere garanzia, ma…”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Massimo Palanca (ex attaccante) si è soffermato anche sul Como, prossimo avversario del Napoli, oltre che sull’imminente approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus.

Il Como, una delle squadre che gioca il miglior calcio della Serie A, che insidie può nascondere agli uomini di Conte?

“Il Como è una squadra particolarissima, e lo dico in senso positivo. Gioca senza pensieri, senza tatticismi e senza pressione. È una squadra tranquilla, libera mentalmente, e questo può mettere in difficoltà chiunque. Hanno giocatori bravi, sia difensori che attaccanti, capaci di inserirsi e fare male. Contro di loro è difficile prendere le contromisure, perché tutti possono colpire. Il Napoli dovrà stare molto attento”.



Un’ultima domanda: sta per arrivare l’annuncio ufficiale di Spalletti alla Juventus. È vero che l’ex allenatore del Napoli meritasse un’altra occasione in Serie A. Secondo lei la Juventus è la piazza giusta per le sue idee?

“La Juventus in questo momento è in confusione, non tanto per la squadra o per l’allenatore, ma per la società, che non ha una linea chiara. Non ricordo una Juve che in un solo anno abbia cambiato tre allenatori: non è da loro. Questo dimostra che i dirigenti attuali non sono all’altezza. Spalletti, che ha un carattere forte, deve avere carta bianca e lavorare con autonomia, senza intorno persone che non capiscono di calcio. Secondo me può essere la persona giusta per raddrizzare la situazione, ma ha bisogno di tempo. Non è un traghettatore che arriva a giugno per salvare la stagione: servono garanzie e un progetto a lungo termine”.