CdS Campania – “MAI PIU’ SENZA FRANK”. Trattativa rinnovo con il suo agente

La prima pagina è per il camerunense

Factory della Comunicazione

Anguissa è l’oro di Napoli

Fondamentale e decisivo: continua la trattativa per il rinnovo, non è scontata la partenza per la Coppa d’Africa

Nuovo incontro con l’agente per blindarlo

In una squadra vera, anzi in un gruppo che vive e gioca da vera squadra, c’è un uomo che continua a dimostrare di essere insostituibile. Irrinunciabile, fondamentale: si chiama Frank Zambo Anguissa, finora ha segnato quattro reti in nove giornate di campionato, due meno di quelle collezionate una stagione fa in trentacinque, e a Lecce ha risolto in prima persona la seconda serata complicatissima dopo quella con il Cagliari. Gol, 1-0, vittoria e baldoria. A dire il vero, mister Frank aveva contribuito in maniera decisiva anche ai successi contro il Genoa e l’Inter andando due volte a bersaglio, ma l’analisi del suo impatto sul gioco del Napoli, sugli avversari e le partite comprende un mondo di cose che può essere sintetizzato così: giocatore universale, centrocampista totale, quasi un box to box per tutto quanto riesce a iniettare nelle sue prestazioni. Fase offensiva e difensiva, leadership, assist, gol di piede e di testa come a Lecce; dove al 97’ continuava a pressare come un forsennato. Cinque volte eletto Mvp su nove, l’invito a Beukema e il rigore conquistato e trasformato da De Bruyne contro la Fiorentina. What else?, come nel vecchio spot di George Clooney. Ma è da Oscar anche lui, Anguissa. Il totem della squadra, il Fab che resiste senza i Four, un panzer che trascina e decide, un patrimonio da blindare. Meglio se in fretta. Fonte: CdS