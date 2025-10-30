Bucciantini: “Napoli e Inter le più complete, ma attenzione a Milan e Roma”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

“Le squadre che sono in vetta hanno già perso tante partite tra campionato e coppe, ma credo che Napoli e Inter siano le squadre più complete, attenzione però a Milan e Roma che sono due sfide serie. La Roma è molto forte da 12 mesi per cui è in uno stato di forza, non in uno stato di grazia. Detto questo, Napoli e Inter mi pare abbiano qualcosa in più, solo che il Napoli avrà la pesantezza della Champions e l’Inter dovrà confrontarsi con una guida nuova.

Il Napoli quello che ha vinto se l’è guadagnato con i denti, a morsi, non resta una briciola nelle partite anzi a volte fa anche più di quello che può. Conte è uno che mette in difficoltà tutte le avversarie perchè poche squadre contro il Napoli riescono a fare ciò che pensano. La vittoria sul Lecce è importante prima di tutto perchè era la prima gara senza De Bruyne e poi perchè il Napoli veniva dalla gara con l’Inter che aveva tolto tante energie. Prendere 6 gol in Champions e vincere con l’Inter vuol dire aver giocato due partite che svuotano.

Spalletti allenatore Juve? E’ bello avere tanti allenatori vincenti tutti insieme nello stesso campionato. Sono contento che Spalletti torna nel calcio, nel suo contesto migliore ossia una squadra di club e darà alla Juventus anzitutto praticità e poi anche senso. La Juventus credo che lotterà per il quarto posto, ma al momento è dietro, non immagino possa essere competitiva per lo scudetto. Solo l’Inter può togliere lo scudetto al Napoli perchè quando la squadra nerazzurra gioca bene, sembra la più forte, ma quando non gioca bene fa fatica a vincere.

Il Milan ha dimostrato che con alcune assenze non va avanti la squadra e deve risolvere il problema della composizione dell’attacco. Di centravanti ce n’è uno e non è credibile in questo momento e Leao passa in fretta da fenomeno a problema.

Per ora sembra che l’ansia condizioni il Napoli quando ha la Champions. Non mi pare ci sia fatica, ma ansia quando c’è la Champions ed infatti le sconfitte arrivano prima della gara di Europa, non dopo. Magari è un azzardo questa analisi, ma mi stupisce il fatto che patisca la gara prima della Champions e non la successiva”.