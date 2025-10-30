Bologna/Napoli, vietata o meno: si attende la decisione del CASMS

Ritornano i divieti, almeno così sembra. Ancora una volta gli azzurri rischiano di andare in trasferta “da soli” e Lecce-Napoli finisce per essere stata un’eccezione. Dopo la gara con il Como, i ragazzi di Conte, per il torneo di Serie A sono attesi, domenica 9 novembre al Dall’Ara di Bologna e potrebbero esserci delle nuove limitazioni. Ai tifosi del Napoli potrebbe essere precluso, in tutto o in parte, l’accesso allo stadio. Si attendono, insomma, le disposizioni del CASMS. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: “Giornata d’attesa anche per Bologna-Napoli, soprattutto per i tifosi azzurri: l’Osservatorio ha invitato la Lega a far sospendere la vendita dei biglietti a chi risiede in Campania. Deciderà il Casms, chiaramente, e se ne saprà di più nelle prossime ore”.

