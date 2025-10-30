Adnkronos News

Auto contro bus nel Veronese, morta una donna

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una donna straniera di circa 55 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi in un incidente frontale tra la sua auto, una Smart, e un autobus di linea dell'Azienda trasporti di Verona.  L'incidente mortale è accaduto a Vigasio (Verona) e sulle cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della polizia locale. Ingente lo spiegamento dei mezzi di soccorso inviati, ma nessuno degli occupanti del bus è rimasto ferito. La donna invece è morta sul colpo. 
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne

Adnkronos News

Juve, Spalletti è ufficiale: “Esperienza e competenza, benvenuto mister”

Adnkronos News

Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia

Adnkronos News

Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.