Alberto Pizzo omaggia Maradona suonando nel cielo di Tokio le note de “El Tango del Diez”

Maradona a Tokyo. Nel cielo della città giapponese sono risuonate le note della canzone “El Tango del Diez”, che il pianista napoletano Alberto Pizzo ha composto in onore del Pibe de Oro. Con musica, passione e cuore, Maradona è stato omaggiato per quello che sarebbe stato il suo 65° compleanno.Pizzo ha suonato la sua musica seduto a un pianoforte Yamaha indossando una maglia azzurra celebrativa con il nome di Maradona e il numero 10.

Si tratta di un modello che era stato utilizzato dal Napoli per la partita contro la Roma, terminata 4-0, la prima a Fuorigrotta dopo la morte del grande campione avvenuta il 25 novembre 2020 e molto apprezzato dai tifosi.

L’artista ha raccontato: «Ero tra la veglia e il sonno, quando mi arrivò un messaggio su WhatsApp nel cuore della notte. Appresi così la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona. Per me, come per ogni napoletano, non era solo un calciatore: era un simbolo, un’anima che aveva trasformato il dolore e la povertà in arte, in luce, in magia. Mi sono precipitato al pianoforte, come per catapultarmi nel mio mondo. Non ho pensato più a nulla. ho solo suonato. E da quelle note è nato questo tango non argentino nel ritmo, ma napoletano nello spirito. Un tango che non si balla, ma si ascolta come una preghiera, come un ricordo che brucia e consola allo stesso tempo».

Alberto Pizzo in Giappone è già un nome consacrato. Ed è proprio qui che ha composto la colonna sonora ufficiale del Padiglione Italia dell’Expo 2025 di Osaka. Sulla passione per il calcio e Maradona ha detto: «Da bambino sognavo di diventare calciatore poi le suore della mia scuola mi hanno fatto capire che avevo un altro talento da coltivare: la musica. Ma il calcio è rimasto nel mio sangue, come Napoli. E Maradona è stato, ed è, una grande fonte di ispirazione tra genio e follia».

Una gran bella storia di napoletanità in giro per il mondo nel segno del Pibe de Oro. Che sia a Napoli, a Tokyo o in qualsiasi altra parte del mondo, Maradona è sempre presente nella mente e nel cuore dei napoletani. Fonte: Il Mattino