Spalletti-Juve, Romano: “Documenti firmati, ecco la durata del contratto”

Non ci sono più dubbi. Luciano Spalletti è ormai vicino al ritorno in Serie A. L’ex CT della Nazionale e campione d’Italia con il Napoli nel 2022-2023, siederà sulla panchina della Juventus. A confermarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso i suoi canali social.

“Tutti i documenti sono stati firmati: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus fino a giugno 2026, con possibilità di prolungamento, in caso di qualificazione alla Champions League, per il 2026/27“.