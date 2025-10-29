Spalletti: “ADL pretese anche l’aggiunta di una penale da pagare qualora fossi andato ad allenare un’altra squadra nei successivi dodici mesi”

Luciano Spalletti è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il timore post-scudetto del presidente Aurelio De Laurentiis, rivelato nel suo libro dall’ex tecnico azzurro, si sta avverando. Questo il passaggio contenuto nell’autobiografia dell’ex ct della Nazionale italiana. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“ADL pretese anche l’aggiunta di una penale da pagare qualora fossi andato ad allenare un’altra squadra nei successivi dodici mesi.

Qualcuno mi fece notare che, probabilmente, il motivo per il quale desiderava inserire quella clausola era il timore che potessi raggiungere Giuntoli alla Juventus.

Fosse vero, sarebbe l’ennesima dimostrazione che aveva capito poco dell’uomo con cui aveva a che fare”.