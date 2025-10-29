Serie A: dilaga l’Inter, vince la Cremonese, Bologna solo 0-0 con il Toro

Sono terminate le gare delle 20:45 valide per la nona giornata del campionato di Serie A. Nello slot serale di questo turno infrasettimanale, l‘Inter batte nettamente la Fiorentina: al “Meazza” i nerazzurri hanno vinto 3-0 contro i viola. Sorride la Cremonese che al “Ferraris” mette ko il Genoa per 2-0 e fa suo uno scontro diretto per la salvezza. Infine, al “Dall’Ara” il Bologna non riesce a trovare la breccia giusta per far crollare il muro difensivo del Torino di Baroni che ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Di seguito risultati e marcatori.

Inter-Fiorentina 3-0 (66′ e 88′ rig. Calhanoglu, 71′ Sucic)

Genoa-Cremonese 0-2 (4′ e 49′ Bonazzoli)

Bologna-Torino 0-0