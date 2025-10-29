Senza KdB ed Anguissa: il Napoli punta Dani Ceballos

Ci si guarda intorno, complice l’infortunio di De Bruyne. Il Napoli ha bisogno di centrocampisti e pare interessato a Dani Ceballos del Real Madrid. Gli azzurri sono in fase di valutazione in vista del mercato di gennaio, quando non ci saranno sia De Bruyne (infortunato) che Anguissa (impegnato nella Coppa d’Africa). Il Napoli avrebbe contattato il Real Madrid. Il contratto di Ceballos scade nel 2027 e lo spagnolo sarebbe aperto un trasferimento che gli garantirebbe più minutaggio e un ruolo più centrale. Le trattative potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane. Lo rende noto Sky Sports.

