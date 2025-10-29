Il Napoli Primavera di Rocco si è qualificato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo il Renate per 2-0.
“Primavera / Coppa Italia, Napoli-Renate 2-0
Gli azzurrini si qualificano ai sedicesimi di finale
Il Napoli ha battuto il Renate per 2-0 nei 32esimi di finale di Coppa Italia Primavera.
I gol sono stati segnati da Saviano e Baridò.
Napoli: Spinelli, Colella, Gambardella (69′ De Chiara), Nardozi (57′ Esposito), Smeraldi, Palomba (46′ Zappettini), Anic, Eletto, De Martino (60′ Baridò), Genovese, Saviano (69′ Gorica). All. Rocco”.