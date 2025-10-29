Non ci si ferma più: anche Lang si aggiunge alla lista

Ormai gli infortuni non si contano. Ancora una volta si esce da una partita con le “ossa rotte”. Stavolta tocca a Lang. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Brutte notizie per Antonio Conte. L’allenatore del Napoli è stato infatti costretto a sostituire Noa Lang nel corso della sfida contro il Lecce. Problema al quadricipite della coscia sinistra per l’olandese, che è stato sostituito due minuti dopo l’inizio della ripresa. Anche nella parte finale del primo tempo l’ex Psv è parso dolorante dopo aver subito alcuni falli. Al suo posto è entrato in campo David Neres. Altro infortunio in casa Napoli dopo quello di Kevin De Bruyne.”

