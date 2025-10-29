NewsCalcioIn Evidenza

Napoli club Merano, il più a Nord d’Italia

By Emanuele Arinelli
Il Napoli Club Merano, fondato il 29 gennaio 2022 e chiamato “I due Scugnizzi” in omaggio a Diego Maradona e all’ex capo ultrà Gennaro Montuori detto Palummella ha circa 100 iscritti. «I nostri valori come da statuto sono contro la droga, contro la violenza e contro il razzismo. Siamo il Napoli Club più a Nord d’italia e ne siamo orgogliosi» spiega il presidente Pasquale Borriello.

Sui muri della sede bandiere azzurre, foto dei campioni di ieri e di oggi e le pagine del Mattino dedicate ai quattro scudetti. Grande tifo martedì per la partita degli azzurri a Lecce, a 1100 chilometri da Merano, con la partecipazione di Luciano Grieco, un tifoso arrivato a Napoli.

 

 

 

fonte ilmattino

