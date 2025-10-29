Marangio: “Spalletti-Juve? L’ufficialità attesa domani”

Nel corso di “Un calcio alla radio“, in onda su Radio Napoli Centrale, è intervenuto Vincenzo Marangio, giornalista di Radio Bianconera.

Factory della Comunicazione

“L’accordo tra Spalletti e la Juventus è arrivato martedì. L’ufficialità dovrebbe arrivare domani, così come la presentazione che avverrà nel contesto della presentazione della gara contro la Cremonese, dove esordirà. Spalletti sarà presente in tribuna a Udine, ma quella di oggi sarà la Juventus di Brambilla e non ancora la sua. Se vogliamo sarà di fatto la Juventus di Tudor, che l’allenatore della Next Gen ha preso in corso per traghettarla in questa partita. Spalletti sarà accolto con grande curiosità, troverà uno spogliatoio con una situazione complicata, ma c’è anche grande fiducia”.