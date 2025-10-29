Lucca Comics, oggi l’inaugurazione con Giuli dei cinque giorni tra fumetti, giochi e cosplay

(Adnkronos) – Su il sipario per Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell’Occidente. La città di Lucca sarà immersa per cinque, intensissime, giornate, a partire da oggi, mercoledì 29 ottobre fino a domenica 2 novembre, nel mondo della creatività e dell’immaginazione, con eventi, spettacoli, giochi, manga, fumetti, parate cosplay e festeggiamenti. Appuntamento alle ore 11 al Teatro del Giglio Giacomo Puccini per la cerimonia inaugurale del Festival, che vedrà come ospiti d'onore Rébecca Dautremer, autrice del poster di Lucca Comics & Games 2025 e il celebre regista Luc Besson, che entreranno a far parte della Walk of Fame di Lucca Comics & Games. Durante la cerimonia interverranno il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, l'Ambasciatore di Francia a Roma Martin Briens, alla presenza di Guillaume Roussone, console generael di Francia a Firenze e di Florence Alibert, direttrice Institut Français. Insieme a loro sul palco il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Lucca Mario Pardini, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi. L'evento ospiterà inoltre la cerimonia di emissione del francobollo dedicato ai 50 anni di Goldrake e la presentazione in anteprima della medaglia d’argento dei Pokémon realizzata da Poste Italiane. Per questo 59° anno la manifestazione lucchese rende omaggio alla Francia, patria della bande dessinée. Liberté, Créativité, Diversité, i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude. Tema di quest’anno qualcosa che è francese nel nome ma universale nello spirito: 'French Kiss'. Anche quest’anno uno strumento chiave per vivere appieno l’esperienza lucchese sarà l’App ufficiale di Lucca Comics & Games, LuccaCGAssistant, una guida indispensabile per orientarsi tra i vicoli, i palazzi, le piazze, le presentazioni, gli showcase del festival. Sarà possibile aggiornare l’app dello scorso anno o scaricare la nuova versione, disponibile sia per Android che per iPhone, quest’anno con profili personalizzabili, esperienze su misura e un design che cambierà veste nei momenti speciali, per avere sempre a portata di mano notizie, aggiornamenti e contenuti esclusivi dal mondo di Lucca Comics & Games. Per informazioni ci si potrà sempre rivolgere ai cinque Welcome Desk, visibili sulla mappa pubblicata sul sito e disponibile sull’app: Baluardo San Regolo, Baluardo Santa Croce, piazzale Ricasoli (stazione), Via Vincenzo Consani e Polo Fiere. I Welcome Desk saranno aperti da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, dalle 6.30 alle 18.30. Apre oggi la mostra-residenza d’artista di Rébecca Dautremer, la grande illustratrice francese che firma quest’anno il poster di Lucca Comics & Games French Kiss, alla Limonaia di Palazzo Guinigi, a cura di Cosimo Lorenzo Pancini. Per la prima volta nella storia di Lucca Comics & Games, un’artista trasferisce realmente il proprio studio nel cuore del festival. Lavorando di fronte al pubblico e aprendo le porte del proprio processo creativo, l’artista creerà un’esperienza condivisa che riflette il suo modo di vivere l’arte, caratterizzato da coinvolgimento rigoroso, disciplina quotidiana, curiosità e capacità rara di osservare il reale trasformandolo in immagini dense di poesia e significato. Il percorso creativo della Dautremer testimonia questa dedizione: dalle illustrazioni per bambini che l’hanno resa celebre, al personaggio tenero e filosofico di Jacominus Gainsborough, fino alle grandi prove di illustratrice per la letteratura – Uomini e topi di Steinbeck, Seta di Baricco. Per Rébecca, l’arte è sempre dialogo: con i suoi personaggi, con la memoria, con chi guarda. Dalla Bretagna a Lucca: oltre 1200 chilometri, due giorni di viaggio, un trasloco vero e proprio. Mobili, oggetti, materiali, lampade e taccuini dello studio di Rébecca Dautremer sono stati smontati e trasportati fino alla Limonaia di Palazzo Guinigi, per ricreare — con la sua collaborazione — l’ambiente autentico in cui nascono le sue immagini. Alle pareti, gli originali inediti di Bise Ruby (il monumentale romanzo a fumetti che Rébecca sta realizzando, in arrivo nel 2026) e quelli del manifesto French Kiss 2025. Con Bise Ruby Rébecca affronta la sfida più grande: un romanzo grafico monumentale e intimo, costruito con attenzione infinita e al tempo stesso con la disciplina di una tavola al giorno. Un’opera che parla di memoria, oggetti, atmosfere, e che racconta attraverso le immagini più che con le parole. La residenza a Lucca diventa allora il modo perfetto per condividere questa ricerca: non solo mostrare il risultato, ma il percorso, le incertezze, i tentativi. Perché quella di Lucca sarà una vera residenza artistica: non una performance, non un incontro promozionale. In un momento in cui i modelli generativi ridisegnano il confine tra uomo e macchina mettendo in discussione la definizione stessa di creatività, The Artist is In vuole essere una dichiarazione d’amore all’umanità dell’atto creativo – quello fatto di relazioni, emozioni e imperfezioni – e un invito a riscoprire la meraviglia di un gesto che nasce da una mano viva. A partire dalla prima giornata e per tutti i giorni del festival la Fondazione Banca del Monte di Lucca si trasformerà nel Palais de France. Tra le mostre allestite nella prestigiosa struttura, L'Hexagone, curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne, che accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro, chiedendo ai loro lettori uno scambio di emozioni personali profonde e cambiando così le sorti del fumetto non solo europeo. Al centro dell’esposizione le opere tra gli altri di Moebius, Claire Bretécher, Georges Wolinski, Reiser, Philippe Druillet, Baudoin, Florence Cestac. Fumettiste e fumettisti che hanno creato fin dagli anni Settanta la possibilità di esplorare il loro mondo interiore, attraverso un lavoro molto personale sulla tavola, che diventa così un’estensione della loro mente e del loro corpo. E ancora, la mostra Alfred – Viaggio in Italia a cura di Mauro Bruni e Michele Foschini e Les enfants? Terribles! Tre personaggi. Tre mondi. Un solo luogo per scoprire, esplorare e…crescere teRRibilmente! a cura di Sarah Genovese e Francesco Morgando. Cuore pulsante del festival, l’area Comics trasforma l'intera città nell'ideale palcoscenico dove la Nona Arte rivela al pubblico tutte le sue sfumature: dai padiglioni sempre più ricchi di espositori e novità editoriali, alle mostre uniche al mondo allestite all'interno dei palazzi storici di Lucca, passando per la scoperta del fumetto indipendente e underground e arrivando alle decine di opportunità per aspiranti fumettisti e fumettiste, per un vero e proprio giro del mondo. Torna anche quest’anno la Taiwan Comics, al suo secondo anno al festival, ma soprattutto arriva Coamix Inc., primo editore giapponese presente a Lucca Comics & Games. Autori e autrici arrivano da tutta Europa ma anche da Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Corea, Taiwan, Argentina, Brasile, Australia, Libano. 90 gli editori italiani e stranieri presenti a Lucca Comics & Games, per un’edizione che ancora una volta vede un record di presenze di ospiti asiatici, con 10 mangaka giapponesi, 5 autori taiwanesi, 3 dalla Cina e, 6 dalla Corea del Sud. Nell’anno del French Kiss, non potevano mancare poi i grandi ospiti d’Oltralpe tra cui – oltre all’autrice del poster Rébecca Dautremer – gli autori in mostra Edmond Baudoin (Comicon Edizioni), Alfred (Bao Publishing), Jérémie Almanza (Tunué). E ancora Martin Quenehen e Bastien Vivès (Cong SA), David B. (Coconino), Sylvain Repos (ReNoir Comics), Julien Blondel e Shonen (autori di Dark Souls) e Tony Valente (autore di Radiant) a Lucca con J-POP Manga, Marion Besançon e Patrick Lacan (Tunué); Cab e Tibo (Manga Issho). Fra gli eventi imperdibili della prima giornata di festival il Maxi Showcase di Kevin Eastman, alle 13.00 all’Auditorium San Romano. Il co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles e alla guida di The Last Ronin (fumetto numero 1 negli Stati Uniti), al centro di una mostra monografica a Palazzo Guinigi, si dedicherà all’incontro con disegno live insieme ai suoi fan (“i migliori fan di tutto il pianeta!”, come li definisce l’artista stesso), per celebrare insieme i 40 anni delle TMNT, compiuti nel 2024 e sarà presente al festival per tutte e cinque le giornate, in collaborazione con Mirage Comics. Altro Showcase imperdibile: alle 13.00 in Sala Tobino, il maestro Oscar Grillo, che arriva a Lucca dall’America Latina, sarà in dialogo con il giornalista e saggista Luca Raffaelli. Autori del graphic novel L'Ospite (Tora Edizioni), un fumetto in bilico tra sogno e terrore quotidiano, saranno insieme in un incontro tra conversazione e disegno dal vivo, per confrontarsi in un dialogo vivace e intimo, e scoprire da vicino la poetica di un grande maestro e il racconto di un’amicizia creativa nata tra parole e immagini. Nel pomeriggio, l’Auditorium San Romano ospiterà alle 16.00 il Maxi Showcase di Guy Delisle, che torna a Lucca Comics & Games dopo molti anni, insieme a Rizzoli Lizard. Uno dei più originali autori del fumetto contemporaneo, capace di raccontare il mondo con uno sguardo ironico, empatico e profondamente umano, darà vita dal vivo ai suoi disegni, in un dialogo Luca Valtorta. Autore di celebri graphic novel come Pyongyang, Cronache di Gerusalemme e Shenzhen, Delisle ha conquistato lettori e lettrici di tutto il mondo con i suoi racconti di viaggio, nei quali osserva la quotidianità dei Paesi che ha visitato con semplicità, curiosità e un umorismo pungente. Negli ultimi anni ha messo il suo tratto inconfondibile anche al servizio di storie intime, storiche e biografiche, confermandosi come una voce unica nel panorama del fumetto internazionale. Un’occasione speciale per scoprire da vicino l’arte del racconto per immagini, tra riflessioni, aneddoti e disegni realizzati in tempo reale. Ancora alle 16.00, ma in Sala Tobino, l’incontro E tu, da che parte stai?: Pietro Grasso, Alessio Pasquini, Emiliano Pagani, Loris De Marco e Marco Rizzo si confrontano sulle possibilità offerte dal fumetto per parlare di legalità, attraverso un linguaggio diretto, accessibile, capace di emozionare e far riflettere. Con il fumetto si possono raccontare le storie di chi ha avuto la forza di non piegarsi, di chi ha difeso la verità e di chi ha creduto in un paese più giusto. Sono storie di magistrati, giornalisti, cittadini comuni che, con le loro scelte, ci hanno consegnato un mondo più libero. Raccontarle significa continuare quel cammino di responsabilità che appartiene a tutti noi. Sempre alle 16.00 ma all’Auditorium San Girolamo l’incontro Max Frezzato e l’aderenza del disegno alla vita – un documentario, con Marianne Frezzato, Fabio Baudino e la moderazione di Dario Dino-Guida. A seguire Italian comics to America: i retroscena di una rivoluzione con Mike Richardson, David Scroggy, Davide Fabbri, Michele Masiero. A proposito di fumetti e del mercato editoriale l’incontro alle 16.00 alla Chiesetta dell’Agorà a cura della Commissione Comics e Graphic Novels di AIE in collaborazione con Lucca Comics & Games, “I fumetti sulle montagne russe: dove va il mercato, come cambiano i lettori”. Dopo anni di crescita significativa il fumetto si è affermato come uno dei segmenti più vivaci nel panorama editoriale italiano e affronta oggi una diversa stagione, con nuove dinamiche di mercato e una trasformazione dei lettori tipo, che hanno una dieta sempre più variata e aperta a nuove forme di narrazione. L’incontro, partendo dai dati relativi ai primi nove mesi del 2025, @analizzerà l’andamento dei diversi generi (fumetti per bambini, manga, comic strips, graphic novel) a valore e a copie e i cambiamenti nei comportamenti di lettura e acquisto evidenziati dall’Osservatorio AIE sulla lettura. Ne parleranno Giovanni Peresson (Ufficio Studi AIE), Emanuele Di Giorgi (Tunué), Stefania Simonini (Panini), Marco Corsi (Mondadori) e Giovanni Russo (Lucca Crea). Torna a Lucca Comics & Games Max Pezzali, in occasione del 30° anniversario dell’album 'La donna il sogno & il grande incubo'. Oggi, all’Auditorium San Francesco, alle ore 12:00, presenta in anteprima il suo quinto comic book della serie Max Forever con 3 copertine esclusive e non solo, realizzato insieme a Roberto Recchioni. Al termine della presentazione sarà ospite della Warner Music Hall in Piazza San Francesco, con un firmacopie dedicato al nuovo fumetto e alle tantissime sorprese legate al disco. All’Auditorium San Francesco (ore 18:30) Elio e le Storie tese in… Foto. La band sbarca (anche se arriva in treno) in città per presentare l'unico e solo libro fotografico che racconta la loro storia attraverso centinaia di immagini, ritratti scattati (anche) da altri ma autorizzati da loro, pubblicato da Rizzoli Lizard. Il titolo? Ovviamente non poteva essere che Foto. Incontri imperdibili con game creator e leggende, icone mondiali come Hideo Kojima per la tappa finale del DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2, Keiichirō Toyama (Silent Hill, Siren, Gravity Rush) e John Romero (DOOM, Quake, Wolfenstein 3D). Il padiglione Nintendo in Piazza Bernardini accoglierà i visitatori con oltre 50 postazioni e le anteprime dei prossimi titoli per Nintendo Switch 2, tra cui Mario Kart World e Leggende Pokémon: Z-A. La Palestra Ducale Maria Luisa ospita il Bandai Namco Palace con oltre 400mq dedicati a videogiochi, collezionabili (Banpresto, Ichiban Kuji) e Store ufficiali, mentre in Piazza dell’Anfiteatro Samsung presenta il suo ecosistema gaming, l'innovazione AI e la possibilità di provare in esclusiva il nuovo titolo Riot Games 2XKO. Il Giardino degli Osservanti si trasforma in un polo di attrazione con l'anteprima del survival horror Tormented Souls 2 di PQube, e la presenza di Clear River Games e 8BitDo con controller retrò e moderni, oltre alla presenza di attesi titoli come Lollipop Chainsaw. Sarà un padiglione di 600mq il MediaWorld Gaming Village, che ospiterà tornei, Let’s Talk ed esperienze gaming, pensato per appassionati e famiglie. Infine Red Bull e l’energia di Red Bull Tetris, occasione unica di vivere e giocare dal vivo a uno dei titoli più iconici di sempre. E non solo: in esclusiva a Lucca, lo shop Red Bull apre le porte al mondo Plaion Replai, l’etichetta di Plaion dedicata al retrogaming. Apertura del poncle Village e la ponke Live Orchestra. Apre già dalle prime ore del primo giorno di Lucca Comics & Games,il poncle Village alla Casa del Boia, dove i fan di Vampire Survivors potranno immergersi per scoprire il prossimo aggiornamento del gioco e provare gli altri titoli pubblicati da poncle. Per la prima volta, il fondatore e sviluppatore del titolo di culto Vampire Survivors, Luca Galante, sarà presente a Lucca Comics & Games e il team poncle offrirà un’esperienza immersiva ai visitatori, dove tra medioevo e pixel i fan avranno la possibilità di scoprire il prossimo aggiornamento di Vampire Survivors e giocare gli altri titoli pubblicati da poncle. La sera al Teatro del Giglio la Poncle Live Orchestra offrirà un concerto sinfonico, eseguendo alcuni dei più iconici successi del videogame poncle, tra nuovi arrangiamenti ed esecuzioni sconvolgenti, un’ooccasione per ripercorrere le tappe storiche della colonna sonora dei titoli poncle. Special Guest una leggenda della musica: Yoko Shimomura, la mente dietro le melodie indimenticabili di Street Fighter II, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV. Saranno eseguite anche musiche dalle sue opere più note. Le competizioni al PalaEsport. Il PalaEsport si conferma anche quest’anno il cuore pulsante delle attività competitive di Lucca Comics & Games, con un programma che intreccia community, talenti emergenti e grandi finali nazionali. Dal torneo di Tekken e 2XKO che apriranno la settimana, insieme alla presenza delle attività del Team Aqua sul mondo competitivo di Pokèmon, alle attesissime finali del Circuito Tormenta su Valorant e League of Legends, fino al format “Breeze of Glory” dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Il palazzetto sarà anche teatro della parata e del Cosplay Contest di sabato, e si chiuderà domenica con i watch party delle finali mondiali di League of Legends e la tappa europea del Pokèmon Championship. Un calendario che accoglie sempre più community e che conferma Lucca come capitale italiana del gaming competitivo. L’edizione 2025 di Lucca Comics & Games riporta la città toscana al centro del mondo del gioco e della fantasia. Nel Padiglione Carducci, cuore pulsante dell’area Games, i principali editori internazionali presentano novità, anteprime e attività dedicate tanto ai veterani quanto alle famiglie. Accanto al Carducci, il Lucca Games Café offre oltre settanta tavoli per provare i giochi più attesi e incontrare autori e illustratori, trasformando Lucca nella capitale mondiale del gioco da tavolo e di ruolo. La prima giornata del festival, martedì 29 ottobre, inaugura il programma di attività e incontri che animeranno l’area Games per tutta la settimana. Al Padiglione Carducci, debutta Riftbound, il nuovo gioco di carte collezionabili ambientato nel mondo di League of Legends: i visitatori potranno partecipare a sessioni demo guidate su prenotazione, ideali sia per i neofiti sia per i giocatori esperti, e ricevere materiali promozionali esclusivi. Accanto, al Games Café, torna per il diciannovesimo anno consecutivo Lucca RPG Old School, lo spazio interamente dedicato ai giochi di ruolo classici e alle avventure “alla vecchia maniera”, aperto per tutta la durata della fiera. Alle 9.30, all’Auditorium del Suffragio, prenderà il via la 30ª edizione delle Ruolimpiadi, la storica competizione multi-tavolo di gioco di ruolo di Lucca Comics & Games, che proseguirà per cinque giorni con eventi e sfide quotidiane.Nel pomeriggio, la Sala Ingellis ospiterà due panel dedicati alla storia e all’evoluzione del gioco di ruolo e del wargame. Dalle 14:00 alle 15:00, La “Scatola Rossa”, il primo passo sulla strada dell’avventura riunirà Spartaco Albertarelli, Robert Kuntz e il “Master of Masters” Andrea Rossi per ripercorrere la nascita e l’eredità del celebre Set Base di Dungeons & Dragons in Italia. A seguire, dalle 15:15 alle 16:15, l’incontro 50 anni di Games Workshop: l’evoluzione di un franchise vedrà protagonisti Ian Livingstone, Karl Kopinski e Matteo Pedroni, moderati da Roberto Di Meglio, in un dialogo sulla crescita di un marchio capace di ridefinire l’immaginario fantasy e la cultura del gioco in tutto il mondo. Saranno 80 gli eventi dedicati per questa nuova edizione di Lucca Comics & Games al mondo cosplay, tra raduni, parate, quiz, giochi con il pubblico, teatro di strada, contest, premi e photoshooting! Il tutto nelle aree pubbliche, tra strade e piazze, ma il vero quartier generale e punto di ritrovo sarà ancora una volta il Giardino degli Osservanti, il community village per antonomasia. È lì che si ritroveranno per tutti e cinque i giorni della manifestazione decine di espositori tra cui diverse associazioni italiane quali Harry Potter Revelio, Avengers Infinity, Terra di Mezzo Cosplayers, GOT Winds of Winter, Steampunk e Star Wars Florence Knights, sarà possibile acquistare presso gli stand commerciali, ma soprattutto assistere a spettacoli e live show, partecipare a giochi per il pubblico e vedere da vicino l’arrivo alla partenza delle parate cosplay che sfileranno nel centro storico. Nel Giardino degli Osservanti sarà anche allestito il palco dove si avvicenderanno i cosplay ospiti dell’edizione, con live show, esibizioni musicali, piccoli concerti e contest, come l’Anime Vocal contest. Raduno e parata Mythology. Si comincia “epicamente” il primo giorno di festival, con il Raduno e Parata Mythology, a cura dell’associazione Mythology_cosplay_Group, alle 14.00 in piazza San Michele per arrivare al Giardino degli Osservanti, dove si terranno attività, karaoke, e premiazione del best epic cosplay! La community ha come tema la mitologia, greca, egizia, norrena e chi più ne ha più ne metta e gli admin sono sempre disponibili per rispondere a tutte le domande sui segreti e la bellezza della mitologia. Quest’anno a Lucca si festeggia un compleanno importante: Lucca Junior festeggia i 20 anni! Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con un’ampia offerta editoriale per l’infanzia, e ha ospitato le mostre dei più grandi illustratori per bambini e ragazzi come Paolo D’Altan, Gianni De Conno, Amélie Fléchais, Raina Telgemeier, Benjamin Lacombe e tantissimi altri. Da allora ogni anno il Real Collegio si trasforma nel Family Palace, un’area ad accesso gratuito e libero per tutti: chiostri, stanze, scale si animano di una magia speciale e nei giorni del festival diventano la casa di piccoli e grandi sognatori, esploratori di mondi fantastici, lettori e lettrici che amano viaggiare con le storie, famiglie, classi e insegnanti. Come ogni anno Lucca Comics & Games sarà totalmente gratuito per i bambini sotto i 10 anni (nati dal 1° gennaio 2016 in poi), che potranno accedere liberamente, accompagnati da un adulto provvisto di biglietto (o abbonamento) e braccialetto, in tutte le aree del festival.

L’attimo decisivo. Il 29 ottobre alle 11:30, la Sala Tobino di Palazzo Ducale ospiterà la presentazione de La goccia, terzo capitolo della saga L’attimo decisivo, progetto del Dipartimento della Protezione civile, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una graphic novel incentrata sulle avventure di quattro adolescenti accomunati da uno speciale “potere”. I giovani protagonisti, grazie alle loro doti, riescono a contrastare il misterioso e minaccioso avversario chiamato “Equazione”: un gigante, oscuro e impalpabile, che rappresenta l’inesorabilità dei rischi naturali o causati dall’attività dell’uomo, i cui effetti non possono essere eliminati ma, con la conoscenza e l’azione, contrastati e ridotti. Il progetto, che coinvolge le scuole secondarie di tutta Italia, si avvale della collaborazione di professionisti del mondo della comunicazione e della narrazione. Il primo numero della serie è stato distribuito in 1 milione e 800 mila copie, il secondo in quasi due milioni di copie. Gli autori del fumetto, Roberto Gagnor e Federica Salfo sveleranno i retroscena della creazione e gli sviluppi futuri del progetto. Ogni giorno il Family Palace ospiterà inoltre le sessioni di gioco Fai la tua scelta oltre a esperienze di realtà virtuale Sisma VR curata da LARES Italia; venerdì e sabato spazio anche al laboratorio Come nasce un fumetto con Roberto Gagnor e Federica Salfo e domenica un laboratorio con Silvano Sorrentino, autore del gioco Fai la tua scelta.

Topolino party #ioleggotopolino – "Gaudio e Tripudio, me Tapino, pusillanime, pecunia" Quante volte leggendo Topolino vi siete imbattuti in parole e espressioni insolite e affascinanti? Il primo giorno di festival si apre con un evento speciale alle 11.30 in Auditorium San Romano, in cui Panini invita i bambini delle scuole a esplorare e scoprire il vocabolario di Topolino e il linguaggio creativo del fumetto Disney, tra espressioni curiose, giochi di parole e scelte stilistiche che rendono ogni storia indimenticabile. Tra quiz e giochi per scoprire i significati nascosti delle parole più inusuali che si trovano nei fumetti di Topolino, si parlerà del 65° anniversario di SuperPippo, fantastico supereroe di Topolinia, scoprendo personaggi e curiosità di Topolinia e Paperopoli, insieme a Alex Bertani, Direttore di Topolino, Beatrice Cristalli, formatrice e linguista esperta di linguaggi contemporanei, Andrea Maccarini, disegnatore ufficiale di Topolino e con Giacomo Iotti, storyteller con esperienza di teatro, radio, TV e podcast.

Laboratori di mattoncini in famiglia – Quest’anno i laboratori di mattoncini a cura di Orange Team LUG non potevano che essere dedicati alle emozioni, parte di ogni momento della vita. Genitori, bambini e bambine potranno realizzare insieme, sempre al Real Collegio, una piccola opera per raccontare, dal loro punto di vista, quel che si prova quando ci si dedica, insieme, alle proprie passioni. Appuntamento al Family Palace!

Les Enfant? terribles! – La mostra Les Enfant? Terribles! a cura di Sarah Genovese e Francesco Morgando, dal 29 ottobre al 2 novembre al Palais de France – Fondazione Banca del Monte di Lucca, apre le porte alla visita guidata riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni, insieme al curatore e agli artisti, a cui seguirà un laboratorio sui personaggi.

Il musical dell’Ape Maia. All’Auditorium San Girolamo uno spettacolo emozionante e gioioso, pensato per tutta la famiglia, dedicato alla storia di Ape Maia, dei suoi inseparabili amici Willy e Flip, per custodire l’armonia della natura del giardino di Verdilà. Tra canzoni originali, scenografie brillanti e un linguaggio moderno e interattivo, accompagna grandi e piccoli in un’esperienza dove educazione ambientale e fantasia si fondono in un inno alla vita e alla natura. Con la regia di Michele Visone, le musiche di Davide Perra, una produzione All Crazy, Deaplaneta Entertainment e S.M. Sales & Consulting.

