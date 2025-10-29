Live dai campi: vincono Roma,Juve e Como

Si sono appena concluse le partite del pomeriggio di Serie A, vediamo cosa è successo:

All’Olimpico la Roma batte il Parma 2-1 dopo l’ennesima partita in sofferenza ed aggancia il Napoli in testa alla classifica prima del big match di domenica col Milan. I giallorossi partono piano e circa alla metà del primo tempo trova il gol con Soule, gol che verrà poi annullato per infrazione di Celik. Nel secondo tempo la Roma la sblocca grazie al primo gol in Serie A di Hermoso e sembra chiuderla poco dopo col gol di Dovbyk. Il Parma la riapre col primo gol anche di Circati ma a poco serve.

A Torino la Juve soffre più del dovuto con l’Udinese. La partita parte bene con un gol di Vlahovic su rigore dubbio ma l’Udinese resiste e trova il pareggio al minuto 42 grazie ad una magia di Zaniolo. Il secondo tempo è pura rabbia juventina. Gli uomini di Brambilla hanno numerose occasione di cui solo un piazzato di Gatti e un rigore di Yldiz a tempo scaduto servono per archiviare la pratica Udinese. La Juve ritrova la vittoria dopo ben 8 partite, aspettando Spalletti.

Nella pioggia di Como la squadra di Fabregas batte un Verona meritevole di qualcosa in più rispetto al 3-1 finale. Il Verona, infatti, passa avanti nel primo tempo su papera di Butez. Il Como rimonta prima grazie al gol di Douvikas, e chiudono poi nel secondo tempo i gol di Posh e Vojvoda.