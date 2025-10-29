NewsCalcioRassegna Stampa

Lecce-Napoli, è tornato il clean sheet che mancava da agosto

By Emilia Verde
Il Napoli ha battuto il Lecce 1-0 ieri allo stadio Via del Mare ed è tornato il clean sheet che mancava da agosto.

Anche il Lecce ci ha messo anima e cuore, ma il Napoli resta tabù: sesta sconfitta di fila al Via del Mare e 14 anni senza successi. In realtà, DiFra non ha ancora vinto in casa: 3 sconfitte e 2 pareggi. Ma l’atteggiamento è quello giusto: ci ha provato, al netto di una difesa che da ieri è la peggiore del campionato (con il Toro), di un tridente spuntato e di uno sviluppo spento dal pressing alto e dalle pressioni degli azzurri. Squadre a specchio, 4-3-3, e qualche mossa per far saltare gli schemi: Coulibaly a uomo su Anguissa, Berisha a pressare alto; Elmas a occupare i mezzi spazi e l’asse sinistro ad accendere la partita del Napoli. La squadra di Conte non trova spunti a destra e ci pensano Lang, Elif e Olivera ad alimentare il fuoco. A mancare, come spesso è accaduto, è stato l’ultimo colpo: il ritorno di Hojlund e McT, e l’imminente recupero di Lobotka e Rrahmani, ieri in panchina, saranno curativi. Ma è tornato il clean sheet: mancava dal 30 agosto, fase difensiva in crescita. E ora, Como ed Eintracht in sequenza. E Lecce a Firenze per una sfida che, al momento, vale punti dal colore dell’oro”.

