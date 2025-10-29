NewsCalcioSerie A

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese e Como-Hellas Verona (Serie A)

By Sara Di Fenza
La 9° giornata continua con altre due partite. A seguire le formazioni ufficiali:

Le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio, Kaluku, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli. McKennie, Kostic; Yildiz, Openda, Vlahovic Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Le formazioni ufficiali di Como-Hellas Verona

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, Paz, Diao; Douvikas.

Hellas Verona (3-5-2): Montipo; Nelsson, Bella-Kotchap, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.

