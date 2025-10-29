La moviola – Collu si perde un giallo chiaro. OFR per il rigore. Non sufficiente

Un leggero passo indietro per Collu (Il Cds vota 5,5), uno degli arbitri sui quali Rocchi sta lavorando. Al di là del rigore non visto (questione di prospettive, forse la posizione non era ottimale) ci sono alcune cose che vanno riviste, come ad esempio il disciplinare. In sintesi, era andato meglio in Atalanta-Lazio, due domeniche fa.

Factory della Comunicazione

DA RIGORE

Colpo di testa di Gaspar (non ci sono infrazioni), davanti a lui Juan Jesus ha il braccio sinistro fuori dalla figura e staccato dal corpo. Sarebbero bastati anche i primi due replay per certificare, con un confronto, sia il tocco sia la punibilità della posizione del braccio stesso, poi nel VAR Gariglio ha trovato anche l’immagine giusta. OFR e rigore.

DA GIALLO

Pierotti arriva su Oliveira con il piede in posizione pericolosa, tanto che va fra caviglia e scarpino, il piede di Oliveira si gira in maniera preoccupante. Manca sicuramente un cartellino giallo codificato. Fosse stato leggermente più alto, sarebbe stato da rosso.

REGOLARE

Nessun dubbio sulla bontà della rete di Anguissa che ha deciso il match: al momento del cross di Neres, i giocatori azzurri sono tutti in gioco (non ci sono “bandierine” sospette nel SAOT), c’è infatti Gallo che tiene tutti in gioco.

VAR: Gariglio 6,5 – Chiamata giusta e semplice.