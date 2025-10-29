Adnkronos News

Juventus, infortunio per Thuram: quando torna in campo

Infortunio per Khephren Thuram. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il centrocampista francese della Juventus è stato escluso dai convocati per la sfida tra bianconeri e Udinese, in programma stasera all'Allianz Stadium e valida per il nono turno di Serie A. Thuram ha accusato un problema al polpaccio sinistro e Brambilla, nuovo allenatore ad interim della Juve dopo l'esonero di Igor Tudor, ha preferito non rischiare. Difficile per il momento stabilire l'entità dell'infortunio e qundi prevedere i tempi di recupero, ma non è la prima volta in stagione che Thuram finisce ko. Dopo la sfida di Champions League contro il Villarreal il francese aveva infatti accusato un problema allo stesso polpaccio.  Difficile, a oggi, immaginare il suo impiego nella sfida contro la Cremonese, in programma sabato 1 novembre allo Zini, e la sua presenza è da considerarsi a rischio anche per la quarta giornata di Champions League, quando la Juventus ospiterà, martedì 4 novembre, lo Sporting Lisbona.  
