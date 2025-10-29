NewsCalcioRassegna Stampa

Infortunio De Bruyne, l’azzurro è già in Belgio per l’intervento chirurgico

By Emilia Verde
0

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, infortunatosi durante la gara di sabato sera contro l’Inter, è già partito, ieri, per il Belgio, è lì che si opererà e comincerà la riabilitazione. Il Corriere dello Sport scrive: “Kevin De Bruyne è partito lunedì per il Belgio dall’aeroporto di Capodichino di Napoli a bordo di un jet insieme con la sua famiglia e una gran quantità di bagagli. Al suo fianco la moglie Michele Lacroix, i tre figli e i collaboratori. Ieri, dunque, era già ad Anversa per cominciare la preparazione all’intervento chirurgico alla coscia destra, in programma oggi in una clinica privata, dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata al minuto 33 della partita di sabato con l’Inter al Maradona. Kevin ha calciato un rigore, ha segnato il gol dell’1-0 e poi, immobile, ha chinato il capo per il dolore. Quando ha rialzato lo sguardo, gli occhi erano pieni di lacrime: i compagni erano tutti intorno a festeggiarlo, ignari e felici, ma lui aveva già capito tutto. Ad agosto 2023, infatti, aveva affrontato un’importante sofferenza allo stesso muscolo e anche all’epoca aveva deciso di affidarsi alla chirurgia: perse quasi cinque mesi e 29 partite, 28 con il City e una con il Belgio, mentre questa volta i tempi di recupero sono stimati in tre (nella migliore delle ipotesi) o quattro mesi”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Il Cds vota gli azzurri, tre non risultano sufficienti

News

Il Mattino – I top e i flop del Napoli nel Salento

News

Lukaku lancia il primo segnale: sarà in tribuna sabato per Napoli-Como

X

Dal Belgio “HLN”: “Kevin ga parlato con AdL, vuole tornare…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.