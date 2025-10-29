Infortunio De Bruyne, l’azzurro è già in Belgio per l’intervento chirurgico

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, infortunatosi durante la gara di sabato sera contro l’Inter, è già partito, ieri, per il Belgio, è lì che si opererà e comincerà la riabilitazione. Il Corriere dello Sport scrive: “Kevin De Bruyne è partito lunedì per il Belgio dall’aeroporto di Capodichino di Napoli a bordo di un jet insieme con la sua famiglia e una gran quantità di bagagli. Al suo fianco la moglie Michele Lacroix, i tre figli e i collaboratori. Ieri, dunque, era già ad Anversa per cominciare la preparazione all’intervento chirurgico alla coscia destra, in programma oggi in una clinica privata, dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale rimediata al minuto 33 della partita di sabato con l’Inter al Maradona. Kevin ha calciato un rigore, ha segnato il gol dell’1-0 e poi, immobile, ha chinato il capo per il dolore. Quando ha rialzato lo sguardo, gli occhi erano pieni di lacrime: i compagni erano tutti intorno a festeggiarlo, ignari e felici, ma lui aveva già capito tutto. Ad agosto 2023, infatti, aveva affrontato un’importante sofferenza allo stesso muscolo e anche all’epoca aveva deciso di affidarsi alla chirurgia: perse quasi cinque mesi e 29 partite, 28 con il City e una con il Belgio, mentre questa volta i tempi di recupero sono stimati in tre (nella migliore delle ipotesi) o quattro mesi”.

