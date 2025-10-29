NewsCalcioRassegna Stampa

“Il nuovo intervento non ha nulla a che vedere con il precedente”, il dott. Sas chiarisce sull’infortunio di De Bruyne

By Emilia Verde
Kevin De Bruyne è partito già per il Belgio, dove sarà operato, dopo l’infortunio subito durante Napoli-Inter. Il Corriere dello Sport scrive: “Ieri il dottor Kristof Sas, per anni responsabile sanitario della nazionale belga, ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Sporza.be precisando un aspetto: «Il nuovo intervento, in realtà, non ha nulla a che vedere con il precedente, che tra l’altro ha avuto un successo straordinario. Non posso entrare nei dettagli, ma vorrei chiarire questo malinteso: è una lesione nuova, recente, il che rende più semplice l’operazione perché c’è meno tessuto cicatriziale. Ecco perché si opera rapidamente». In sintesi, non sarebbe una recidiva”.

