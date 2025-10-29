NewsCalcioRassegna Stampa

Il Cds vota gli azzurri, tre non risultano sufficienti

By Giuseppe Sacco
0
Conte  7 Ritrova la vittoria in trasferta dopo quattro sconfitte, coppe comprese, consolidando il primato. Il Napoli domina ma stringe poco e rischia grosso sul rigore, ma tra tutti i guai che ha e la necessità del turnover trova una vittoria fondamentale.

 

 

Factory della Comunicazione

Milinkovic-Savic 7,5
Uno dei due eroi della serata: para il rigore di Camarda e dona nuova linfa alla squadra. E tanto basta.
Di Lorenzo 6
Duella con l’esterno di parte, sbroglia, lotta.
Juan Jesus 5,5
Fino al fallo di mano che costa il rigore è impeccabile nella marcatura di Camarda. Penalità a parte, è sempre affidabile.
Buongiorno 6,5
Prende il secondo uomo che entra, ora Coulibaly ora Berisha, e poi si dedica a Stulic e N’Dri. Guadagna 5 possessi e domina il gioco aereo.
Olivera 6
Ottima interpretazione a sinistra, con forza e personalità, ma l’errore a tu per tu con Falcone nel primo tempo pesa tanto. In grande crescita.
Spinazzola (16’ st) 6,5
Aumenta i giri a sinistra e resta comunque in controllo nel miglior momento del Lecce.
Anguissa 7,5
L’altro eroe, mister Frank: ancora decisivo in mezzo alle onde, come con il Cagliari. E l’Inter: quarto gol, secondo di fila, e un’energia sprigionata in pressione fino 97’.
Gilmour 6,5
Duella con Ramadani, distribuisce e verticalizza. Buone idee, 9 duelli vinti su 12, un paio di tiri. Cresce anche Billy.
Elmas 6
Ha brio e fuoco che prova ad accendere inserendosi nei mezzi spazi del centro-sinistra. Esterno del tridente dopo l’uscita di Lang.
Gutierrez (40’ st) sv
Politano 5,5
Perde tanti duelli con Gallo e non riesce mai a sfondare o a cucire cross con la consueta pericolosità.
McTominay (16’ st) 6
Forza e sostanza in mediana e in fase offensiva.
Lucca 5
Torna titolare dopo la panchina con l’Inter: meglio nel lavoro di sponda che faccia alla porta.
Hojlund (16’ st) 6
Al rientro dopo tre giornate, lavora per la squadra in mancanza di occasioni pulite e spazi.
Lang 6,5
Ha una fame che non ci vede, voglia di calcio che esprime in ottimi spunti offensivi e in un grande sacrificio senza palla e in pressione. Finché resta in campo è il migliore del Napoli, ma è costretto a uscire dopo un colpo alla gamba destra. Che jella.
Neres (3’ st) 7
Marce alte prima a sinistra e poi a destra, uno contro uno fulminanti. E l’assist su punizione ad Anguissa.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino – I top e i flop del Napoli nel Salento

News

Lukaku lancia il primo segnale: sarà in tribuna sabato per Napoli-Como

X

Dal Belgio “HLN”: “Kevin ga parlato con AdL, vuole tornare…

News

Le pagelle della ‘rosea’: Anguissa gigante, Camarda errore determinante…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.