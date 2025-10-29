Il Cds vota gli azzurri, tre non risultano sufficienti
Conte 7 – Ritrova la vittoria in trasferta dopo quattro sconfitte, coppe comprese, consolidando il primato. Il Napoli domina ma stringe poco e rischia grosso sul rigore, ma tra tutti i guai che ha e la necessità del turnover trova una vittoria fondamentale.
Milinkovic-Savic 7,5
Uno dei due eroi della serata: para il rigore di Camarda e dona nuova linfa alla squadra. E tanto basta.
Di Lorenzo 6
Duella con l’esterno di parte, sbroglia, lotta.
Juan Jesus 5,5
Fino al fallo di mano che costa il rigore è impeccabile nella marcatura di Camarda. Penalità a parte, è sempre affidabile.
Buongiorno 6,5
Prende il secondo uomo che entra, ora Coulibaly ora Berisha, e poi si dedica a Stulic e N’Dri. Guadagna 5 possessi e domina il gioco aereo.
Olivera 6
Ottima interpretazione a sinistra, con forza e personalità, ma l’errore a tu per tu con Falcone nel primo tempo pesa tanto. In grande crescita.
Spinazzola (16’ st) 6,5
Aumenta i giri a sinistra e resta comunque in controllo nel miglior momento del Lecce.
Anguissa 7,5
L’altro eroe, mister Frank: ancora decisivo in mezzo alle onde, come con il Cagliari. E l’Inter: quarto gol, secondo di fila, e un’energia sprigionata in pressione fino 97’.
Gilmour 6,5
Duella con Ramadani, distribuisce e verticalizza. Buone idee, 9 duelli vinti su 12, un paio di tiri. Cresce anche Billy.
Elmas 6
Ha brio e fuoco che prova ad accendere inserendosi nei mezzi spazi del centro-sinistra. Esterno del tridente dopo l’uscita di Lang.
Gutierrez (40’ st) sv
Politano 5,5
Perde tanti duelli con Gallo e non riesce mai a sfondare o a cucire cross con la consueta pericolosità.
McTominay (16’ st) 6
Forza e sostanza in mediana e in fase offensiva.
Lucca 5
Torna titolare dopo la panchina con l’Inter: meglio nel lavoro di sponda che faccia alla porta.
Hojlund (16’ st) 6
Al rientro dopo tre giornate, lavora per la squadra in mancanza di occasioni pulite e spazi.
Lang 6,5
Ha una fame che non ci vede, voglia di calcio che esprime in ottimi spunti offensivi e in un grande sacrificio senza palla e in pressione. Finché resta in campo è il migliore del Napoli, ma è costretto a uscire dopo un colpo alla gamba destra. Che jella.
Neres (3’ st) 7
Marce alte prima a sinistra e poi a destra, uno contro uno fulminanti. E l’assist su punizione ad Anguissa.
Fonte: CdS