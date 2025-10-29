Iezzo: “Conte ha scelto Milinkovic-Savic, ma il Napoli ha due portieri top”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del confronto tra Milinkovic Savic e Meret.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso. Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.