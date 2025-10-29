NewsCalcioNapoli

Iezzo: “Conte ha scelto Milinkovic-Savic, ma il Napoli ha due portieri top”

Ecco le parole dell'ex portiere azzurro Gennaro Iezzo

By Sara Di Fenza
L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del confronto tra Milinkovic Savic e Meret.

Ecco le sue parole:

“Oggi Milinkovic Savic ha le chiavi della porta del Napoli, ormai è deciso. Conte disse che voleva valutare in base alle prestazioni, e oggi indipendentemente da tutto il mister ha deciso. Non dimentichiamo che Meret è il portiere dei due scudetti, sappiamo che non è mai stato amato come meritava. Non è fortunatissimo per gli infortuni e questo dispiace, ma possiamo dire che il Napoli ha due portieri di livello altissimo”.

