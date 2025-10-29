NewsCalcioNapoli

Iannicelli: ”Napoli tornato, ma troppi infortuni”

Le parole dell'opinionista

By Lorenzo Capobianco
Nel corso di ”Campania Sport” è intervenuto Peppe Iannicelli sulla vittoria leccese del Napoli e sulla situazione infortuni:

”È tornato Conte ed è tornato anche il Napoli di Conte, con tutto quello che ne segue e ne consegue in termini di pregi e di difetti. I pregi di una partita spigolosa, complicata, rognosa, sporca, cattiva. Scegliete voi l’aggettivo preferito, conta poco, ma al Via del Mare pochi avranno vita facile in questo campionato ed è noto, perché Lecce è un campo, ripeto, complicato per tutte. Il Napoli ha disputato una partita cinica, la cattiveria, il cinismo, la determinazione sono quelle di una grande squadra concentratissima sull’obiettivo di difendere il tricolore.”

Sugli infortuni:

”Io credo, però, che bisogna anche interrogarsi su questo aspetto perché e l’ha detto Conte, l’ho sentito con le mie orecchie, l’ho anche annotato, e dice: ‘Io non ricordo a mia memoria una situazione del genere nella mia carriera e in un club di alto livello che gioca tre partite a settimana’, come è normale che sia oggi nel calcio moderno per un club ad alto livello. Io penso che su questo argomento ci vorranno degli approfondimenti, perché è una tendenza che il Napoli si porta dietro anche dalla seconda parte della passata stagione.”

