Greco: ”A Lecce vittoria da grande squadra”

Nel corso di ”Un calcio alla Radio”, a Radio Napoli Centrale , è intervenuta il giornalista Claudio Greco sulle modalità che hanno portato il Napoli a vincere la partita di Lecce:

“La grande squadra fa come il Napoli a Lecce. Vince con concretezza. E soprattutto c’è la dimostrazione che questa squadra è totalmente nelle mani del suo allenatore. La sorpresa migliore è stata Lang, a mio avviso tra i migliori della partita. Mi aspetto di vederlo crescere, soprattutto con questo Napoli diverso che dovrà rinunciare a De Bruyne. Conte deve proseguire sulla strada giusta, anche se fosse quella di ricalcare il gioco della passata stagione. La cosa fondamentale è che l’allenatore resti sempre nella mente dei suoi calciatori. A gennaio c’è l’obbligo di prendere un centrocampista di qualità: non solo per l’assenza di Anguissa in Coppa d’Africa, ma anche per il vuoto che lascia De Bruyne dal punto di vista della qualità”