Gianluca Monti: “Il Napoli è tornato quello dello scorso anno: solido e concreto. Conte cerca nuove soluzioni offensive, ma De Bruyne è stata un’operazione in controtendenza”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Gianluca Monti: “Se si parla di Napoli dello scorso qualcuno storce il naso. Ma non è affatto una critica, anzi. Essere tornati quelli dello scorso anno significa non prendere gol ed essere concreti. Una squadra organizzata e con una grossa fisicità, che sfrutta al meglio tutte le sue caratteristiche. Conte sta comunque lavorando per trovare più soluzioni offensive. Il Napoli di oggi prova ad andare a prendere gli avversari e sfruttare ad esempio le caratteristiche di Hojlund. Questa squadra deve continuare a fare bene quello che sapeva fare, senza perdere la sua identità. Penso che gli allenatori devono proporre qualcosa in cui credono. Non so se Conte era pienamente convinto di questa proposta di calcio. De Bruyne? È stata un’operazione in controtendenza rispetto agli standard del Napoli. Penso che sia stato preso in un momento in cui Conte non si sentiva l’allenatore del Napoli. Che l’innesto di De Bruyne non sia stato facile lo dicono i fatti, il che non toglie nulla alle qualità di De Bruyne”.