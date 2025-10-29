CalcioNapoliNews

Di Francesco non ci sta: “Stavolta non meritavamo di perdere”

Gabriella Calabrese
Una gara bloccata che il Napoli ha portato a casa con cinismo e concretezza. E, questa volta, pur sconfitto, il Lecce è uscito dal campo salutato dagli applausi. Scrive Il CdS: “Di Francesco non nasconde l’amarezza: «Non meritavamo di perdere. Peccato, i ragazzi avrebbero meritato un risultato diverso. Purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità che hanno compromesso la partita. Dobbiamo essere più qualitativi e decisi davanti: giocare una partita di questo tipo e perdere contro il Napoli, campione d’Italia e capolista, dispiace». Su Camarda: «Bisogna aiutarlo a crescere, ha avuto coraggio chiedendo di calciare il rigore ma gli servirà per la crescita: oggi ha capito che in alcune occasioni la porta si fa più piccola. Ora il nostro obiettivo è dare continuità a questa prestazione, perché siamo riusciti stare in partita contro i primi della classe». Gaspar sottolinea l’ottima prova ma non si dà pace per il gol subìto: «Siamo dispiaciuti, siamo stati puniti in occasione del nostro unico errore. Ora dobbiamo pensare alla trasferta di Firenze, siamo consapevoli che non possiamo più permetterci errori».

