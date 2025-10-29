De Bruyne operato con successo in Belgio: riabilitazione iniziata, rientro atteso tra tre e cinque mesi

Kevin De Bruyne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad Anversa per riparare la grave lesione al bicipite femorale destro. L’operazione, eseguita dal dottor Geert Declercq alla presenza del responsabile medico del Napoli Raffaele Canonico, è perfettamente riuscita, come confermato dal club tramite un comunicato ufficiale.
Il centrocampista belga resterà in patria per la prima fase della riabilitazione, affidandosi alle cure del fisioterapista Lieven Maesschalck nel centro “Move to Cure”. Secondo le prime informazioni provenienti dal Belgio, i tempi di recupero sono stimati tra i tre e i cinque mesi: nella migliore delle ipotesi, De Bruyne potrebbe tornare in campo a febbraio.
Un’assenza pesante per Antonio Conte, che dovrà fare a meno del suo campione per un lungo periodo, mentre a dicembre perderà anche Anguissa per la Coppa d’Africa.