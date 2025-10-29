NewsCalcioSerie A

De Bruyne operato con successo in Belgio: riabilitazione iniziata, rientro atteso tra tre e cinque mesi

By Sara Di Fenza
0

Kevin De Bruyne è stato sottoposto a un intervento chirurgico ad Anversa per riparare la grave lesione al bicipite femorale destro. L’operazione, eseguita dal dottor Geert Declercq alla presenza del responsabile medico del Napoli Raffaele Canonico, è perfettamente riuscita, come confermato dal club tramite un comunicato ufficiale.

Il centrocampista belga resterà in patria per la prima fase della riabilitazione, affidandosi alle cure del fisioterapista Lieven Maesschalck nel centro “Move to Cure”. Secondo le prime informazioni provenienti dal Belgio, i tempi di recupero sono stimati tra i tre e i cinque mesi: nella migliore delle ipotesi, De Bruyne potrebbe tornare in campo a febbraio.

Un’assenza pesante per Antonio Conte, che dovrà fare a meno del suo campione per un lungo periodo, mentre a dicembre perderà anche Anguissa per la Coppa d’Africa.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Le formazioni ufficiali di Roma-Parma (Serie A)

News

Conte, tensione costante: scintille con Lautaro, punzecchiature a Marotta e nervi…

News

Gianluca Monti: “Il Napoli è tornato quello dello scorso anno: solido e concreto.…

News

Corvino: “Amareggiato per la sconfitta col Napoli, ma queste gare fanno crescere.…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.