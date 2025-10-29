De Bruyne, due le motivazioni per recuperare prima possibile

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, sarà operato oggi in Belgio per poi cominciare la terapia riabilitativa, e tornare in campo prima possibile. Il Corriere dello Sport scrive: “De Bruyne, a differenza di Lukaku, ha optato per la chirurgia e non per la terapia conservativa, ma comincerà l’iter riabilitativo nella stessa struttura di Romelu: la Move to Cure di Anversa. Tutte scelte concordate con lo staff medico del Napoli. Davanti a lui, due obiettivi di primaria importanza: tornare presto in campo con il Napoli e partecipare alla quarta Coppa del Mondo con il Belgio in America. Si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti a partire dall’11 giugno 2026: «Ci vogliono circa quattro mesi, in genere, ma sono tante le componenti a determinare i tempi del rientro», aggiunge il dottor Sas. «Di norma, il Mondiale non dovrebbe essere a rischio, ma prima sarà importante riprendere il ritmo giocando con il Napoli»”.

