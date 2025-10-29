Adnkronos News

Dazi, accordo Usa-Corea del Sud: l’annuncio di Trump

(Adnkronos) – Intesa sui dazi tra Usa e Corea del Sud. Ad annunciare l'accordo commerciale il presidente Donald Trump dopo l'incontro con l'omologo sudcoreano Lee Jae Myung. "Sì, l’abbiamo fatto", ha risposto Trump a una domanda dei giornalisti sull'intesa, senza però fornire ulteriori dettagli sui contenuti dell’accordo. Il tycoon ha parlato di "un ottimo incontro oggi con la Corea del Sud, e molto è stato determinato – ha aggiunto durante la cena con i leader Apec – Abbiamo praticamente finalizzato un accordo commerciale".  Anche la Corea del Sud ha parlato di un accordo complessivo in materia di commercio, investimenti e cooperazione nel settore della cantieristica navale come annunciato dal principale consigliere presidenziale di Seul, Kim Yong-beom. "Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato i dettagli dei negoziati tariffari", ha dichiarato Kim, spiegando che il pacchetto d’investimenti sudcoreano negli Stati Uniti, del valore di 350 miliardi di dollari, comprende 200 miliardi in investimenti diretti e 150 miliardi in collaborazione nella cantieristica. Secondo Kim, l’accordo fissa al 15% i dazi statunitensi sulle esportazioni sudcoreane, scongiurando l’aumento al 25% minacciato da Trump.  
