Corvino: “Amareggiato per la sconfitta col Napoli, ma queste gare fanno crescere. Camarda? Grande personalità, anche sbagliare serve. Lecce realtà sana in un calcio dominato dai fondi”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pantaleo Corvino, responsabile area tecnica del Lecce. A seguire le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Sono molto amareggiato per la gara di ieri. Giocare contro i campioni d’Italia, concedere poco, riuscire a fare una prestazione importante e non raccogliere niente porta amarezza. Però, la crescita di un club avviene anche attraverso questi momenti.

Quando giochi con i campioni d’Italia e tieni testa al Napoli facendo una prestazione e senza raccogliere nulla ti lascia amarezza e sono qui ad esternare il mio stato d’animo. Poi è chiaro che come club dobbiamo crescere: abbiamo un obiettivo, dobbiamo saper soffrire. Noi siamo una delle squadre più giovani del campionato e quando hai i giovani, questi possono fare errori, sbagliare un calcio di rigore è umano, anche i campioni sbagliano e anche questo è stato un momento di crescita per il ragazzo e per il club. Camarda ha chiesto di battere il rigore, si è preso una grande responsabilità e quando un giocatore chiede di farlo dimostra grande personalità. Camarda rientra nei rigoristi e il mister ha accolto il suo invito. Può succedere di sbagliare un rigore e pregiudicare il risultato, ma fa parte della crescita.

Oltre ad avere tanti giocatori nati dopo il 2000, mi piace menzionare un dicembre 2004, Tiago, il difensore centrale che sono certo diventerà un pezzo pregiato del calcio internazionale.

Il Napoli è in linea con tutti i suoi obiettivi e lotterà fino alla fine. Le difficoltà saranno maggiori rispetto alla scorsa stagione perchè nonostante la rosa allargata, quest’anno c’è la Champions che toglie energia e risorse. Ma, Milan a parte, anche le altre contendenti saranno impegnate in Europa.

Conosco Conte da quando era giovanissimo, conosco il suo operato da calciatore e da allenatore. Da calciatore lo volevo tesserare, doveva essere il suo primo tesseramento e anche dopo aver smesso di giocare aveva firmato con il Lecce l’ultimo contratto da calciatore. Poi, una serie di situazioni hanno fatto sì che tutto ciò non si avverasse, ma da allenatore è bravo ad esaltare tutte le squadre che allena migliorando il gruppo ed i singoli. Conte è straordinario nel suo lavoro.

A Lecce soffriranno tutti per vincere, non solo il Napoli perchè siamo una squadra che attraverso le mura amiche mette in campo le proprie armi mettendo in difficoltà chiunque. Il Napoli ha vinto di misura dimostrando di essere una buona squadra.