NewsCalcioNapoli

Conte, tensione costante: scintille con Lautaro, punzecchiature a Marotta e nervi tesi anche in casa Napoli

By Sara Di Fenza
0

Nonostante il Napoli sia in testa alla classifica, Antonio Conte sembra vivere in un clima di continua tensione. Il tecnico, da sempre alimentato dall’adrenalina e dalla competizione, non conosce pause: anche nei momenti di successo, il suo carattere battagliero lo porta a cercare nuove sfide e a non abbassare mai la guardia.

Factory della Comunicazione

Negli ultimi giorni, il suo nervosismo è emerso in più episodi. Prima lo scontro verbale con Lautaro Martínez, con cui sono volate parole pesanti; poi le critiche indirette a Beppe Marotta, suo ex dirigente all’Inter, preso di mira per le modalità di gestione e comunicazione del club nerazzurro.

Nemmeno i suoi giocatori sono esenti dalle sfuriate: contro il Lecce, Conte ha rimproverato duramente Anguissa dopo un errore, segno che lo stress e la tensione restano alti anche in una squadra che sta facendo bene.

Conte, come in passato, sembra trarre forza dai contrasti. Ama la pressione, il rumore dei nemici e la sensazione di essere sempre al centro della battaglia. È la sua natura: anche da vincente, non riesce a smettere di lottare.

Potrebbe piacerti anche
News

Gianluca Monti: “Il Napoli è tornato quello dello scorso anno: solido e concreto.…

News

Corvino: “Amareggiato per la sconfitta col Napoli, ma queste gare fanno crescere.…

News

Domani sera a Calcio Sprint “Alessia Bartiromo” in onda su Radio Ibr…

News

Spalletti: “ADL pretese anche l’aggiunta di una penale da pagare qualora…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.