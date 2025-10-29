Conte, tensione costante: scintille con Lautaro, punzecchiature a Marotta e nervi tesi anche in casa Napoli

Nonostante il Napoli sia in testa alla classifica, Antonio Conte sembra vivere in un clima di continua tensione. Il tecnico, da sempre alimentato dall’adrenalina e dalla competizione, non conosce pause: anche nei momenti di successo, il suo carattere battagliero lo porta a cercare nuove sfide e a non abbassare mai la guardia.

Factory della Comunicazione

Negli ultimi giorni, il suo nervosismo è emerso in più episodi. Prima lo scontro verbale con Lautaro Martínez, con cui sono volate parole pesanti; poi le critiche indirette a Beppe Marotta, suo ex dirigente all’Inter, preso di mira per le modalità di gestione e comunicazione del club nerazzurro.

Nemmeno i suoi giocatori sono esenti dalle sfuriate: contro il Lecce, Conte ha rimproverato duramente Anguissa dopo un errore, segno che lo stress e la tensione restano alti anche in una squadra che sta facendo bene.

Conte, come in passato, sembra trarre forza dai contrasti. Ama la pressione, il rumore dei nemici e la sensazione di essere sempre al centro della battaglia. È la sua natura: anche da vincente, non riesce a smettere di lottare.