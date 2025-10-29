CdS Campania – “ALLUNGHIAMO”. Napoli leader, Conte resta in vetta aspettando la Roma

Mister Frank Zambo Anguissa continua a essere Fab

A Lecce una sfida tutt’altro che facile: la squadra di DiFra ci prova con coraggio ma gli azzurri la spuntano con carattere e personalità

Milinkovic para un rigore

Frank colpisce

Mister Frank Zambo Anguissa continua a essere Fab anche nella prima di una lunga serie di giornate senza De Bruyne e i quattro favolosi: suo il gol di testa che interrompe a quattro l’elenco delle sconfitte consecutive in trasferta, sua la lunga chioma rasta che fa oscillare il destino, sua la figura dominante di un giocatore infinito che pressa fino al minuto 97 caricandosi ancora il Napoli sulle spalle e soprattutto risolvendo un’altra serata difficile come quelle con il Cagliari e l’Inter. Il primato in classifica è consolidato: in attesa della Roma ma, per una volta, senza preoccuparsi di Milan e Inter. Tanti, invece, i brividi fino all’1-0: una partitaccia, quella con il Lecce. Tendente allo sporco nonostante la superiorità nel possesso (58.8%) e nei tiri (14-7): ad avere la prima chance di andare in vantaggio è la squadra di Di Francesco, su rigore al 56’ per fallo di mano di Juan Jesus, e la rete di Anguissa è arrivata dopo 69 minuti di produzione e imprecisione. Per altro su palla inattiva. A fare la differenza sono stati l’ordine difensivo e gli episodi: il Napoli l’ha sfruttato, il Lecce no. Camarda, 17 anni e di nuovo titolare dal 29 agosto, ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità di andare sul dischetto, ma di fronte ha trovato lo specialista: Milinkovic-Savic, il portiere che ha parato più rigori in Serie A dal 2021 (6 in totale, 5 degli ultimi 9). L’atteggiamento del pubblico di Lecce, però, è stato eccezionale: tanti applausi alla sostituzione. Ha qualità, si farà. E non è da questi particolari che si giudica un giocatore, no? Ma è pericoloso offrire al Napoli un regalo così: concede raramente chance del genere, bisogna sfruttarle, altrimenti ti castiga. Cosa puntualmente accaduta.

Fonte: CdS