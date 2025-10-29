Carlo Tarallo: “Io ho la sensazione che la Roma si avvicinerà al Napoli in vetta”

Carlo, oggi un tifoso del Napoli come sta? E pensa che tiferà contro la Roma per restare da solo in vetta alla classifica?

“Sì, credo proprio di sì, anche se oggi non mi aspetto che la Roma perda punti. Però mettere la testa davanti a tutti in classifica sarebbe fondamentale: se ci andiamo, poi non ci prendono più. Io ho la sensazione che la Roma si avvicinerà al Napoli in vetta, ma tutto si deciderà nelle prossime settimane.

Per me l’unica squadra che può contendere lo scudetto al Napoli… è il Napoli stesso. Una volta tolta di mezzo la Champions League, che in questo momento rappresenta più un peso per noi, saremo gli stra favoriti del campionato.

Sì, perché anche se la rosa è stata rinforzata, con gli infortuni importanti, soprattutto quelli di De Bruyne e Lukaku, non siamo competitivi per arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni. Parliamoci chiaro: il campionato lo vinci con continuità e con certe partite ‘sporche’, dove conta più la testa della brillantezza.

Conte prepara benissimo gli scontri diretti, ma poi ci sono gare come quella con il Lecce, più complicate da gestire mentalmente. Però ci sono segnali forti: anche quando non dominiamo, riusciamo a vincere, a volte anche su palla inattiva. Questo è un marchio di fabbrica”.