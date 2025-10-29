Calvarese: “Il fallo su Olivera era da cartellino arancione”

Giampaolo Calvarese, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Intervento su Oliveira ad inizio partita?

Parliamo di un cartellino arancione, si vede il piede a martello con i tacchetti sulla caviglia che si piega in maniera innaturale. Questo è un errore dell’arbitro: è impossibile non estrarre nessun cartellino, se avesse estratto il rosso il Var non sarebbe intervenuto.

Collu a me non piace perché è troppo muscolare, preferisco gli arbitri che sono bravi nella comunicazione. Non condivido la designazione di questo arbitro per la sfida di ieri tra Lecce e Napoli, dopo una bufera come quella di sabato pomeriggio in cui sono stati coinvolti gli azzurri. In questo fine settimana tanti arbitri sono stati fermati, significa che c’è troppa confusione e non va bene qualcosa a livello tecnico e di direttive: parlano i fatti”.