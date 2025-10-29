Bruscolotti: ”Spalletti non un traditore, ma non sarei andato alla Juve”

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano e bandiera del Napoli, ha espresso la sua visione della questione Spalletti e del suo imminente arrivo alla Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

«Se Spalletti, come sembra, dovesse andare alla Juventus non lo considererei un tradimento al Napoli. È un professionista, ha un’opportunità importante e la coglie. Ci sta. So che in passato aveva detto che non avrebbe allenato in Italia un’altra squadra che non fosse il Napoli e si è tatuato lo scudetto del 2023 sul braccio e lo stemma azzurro ma non è il primo né l’ultimo che nel calcio si rimangia quanto detto. Potrei citare decine di altri casi».

Continua poi Bruscolotti:

«Io al suo posto non sarei mai andato al club bianconero . Io appartengo a un calcio dove esistevano le bandiere ma il calcio è cambiato quindi non sono sorpreso da questa scelta di Spalletti. Non è un dramma e non ne farei un caso».