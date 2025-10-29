Biasin: ”Conte un maestro, ma incoerente”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb Fabrizio Biasin ha specificato quello che pensa sulla figura di Antonio Conte, sia come allenatore che come comunicatore. Queste le sue parole:

”Conte è un maestro di campo e di strategia, non c’è che dire. “Di campo” perché con Neres “falso attaccante” ha messo in crisi tutta la difesa nerazzurra, “di strategia” perché ancora una volta ha trovato il punto debole dei suoi avversari e su quello ha insistito”

Aggiunge, poi, Biasin:

Non è coerente dire “L’Inter degli ultimi anni è la più forte” se è vero come è vero che a suo tempo proprio lui la abbandonò in nome – a suo dire – della competitività smarrita.

Non è coerente parlare di var che per il bene del calcio “deve intervenire sempre per correggere gli errori” (un anno fa dopo Inter-Napoli) e tacere per il legittimo bene personale dopo Napoli-Inter.”