UFFICIALI- Le scelte di Conte e Di Francesco per Lecce-Napoli

By Emanuela Menna
Oggi, 28 ottobre 2025, il Via del Mare si prepara ad accogliere una sfida dal fascino particolare: Lecce-Napoli, gara valida per la nona giornata di Serie A. Due squadre dal percorso diverso, ma entrambe con una forte identità e la voglia di lasciare il segno.

Ecco le formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. All. Eusebio Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. All: Antonio Conte

