Sono 39 i precedenti tra Napoli e Lecce giocati in serie A, B e Coppa Italia

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà stasera il Lecce alo stadio Via del Mare per la nona giornata di campionato di Serie A. Il Mattino scrive in merito ai precedenti fra le due compagini:

Quelli nel massimo campionato sono ben 28 con 14 vittorie azzurre, 9 pareggi e 5 sconfitte, con 46 reti realizzate dai partenopei e 26 da parte dei pugliesi. La passata stagione le due gare terminarono entrambe con il successo degli uomini di Antonio Conte per 1-0. Nelle ultime dieci sfide tra le due squadre le vittorie del Napoli sono state 7, mentre, 2 i pareggi e una sola sconfitta. La prima sfida tra le due formazioni è datata 4 novembre 1948 quando i partenopei al «Collana» vinsero per 1-0 con il goal di Rosignoli”.

