Adnkronos News

Serie A, oggi Atalanta-Milan – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, martedì 28 ottobre, l'Atalanta affronta il Milan – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella nona giornata di campionato. La Dea è reduce dal pareggio contro la Cremonese, 1-1 con Brescianini che è riuscito a recuperare lo svantaggio firmato Vardy, dopo aver pareggiato per 0-0 anche in Champions League nella gara casalinga contro lo Slavia Praga. La squadra di Juric si ritrova quindi in settima posizione con 12 punti in classifica. Il Milan di Allegri invece è terzo a quota 17 ed è stato scavalcato in testa da Napoli e Roma, ora a +1 sui rossoneri, dopo aver pareggiato per 2-2 a San Siro contro il Pisa neopromosso. Nel prossimo turno di Serie A il Milan ospiterà la Roma a San Siro, mentre l'Atalanta sfiderà l'Udinese in trasferta.  
[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Egitto, in fiamme nave da crociera. Anche italiani a bordo: sarebbero in buone…

Adnkronos News

Ferragni e il Pandoro gate, influencer risarcisce signora che ha chiesto i danni

Adnkronos News

De Grazia (Gsk Italia): “Storico il nostro impegno in patologie…

Adnkronos News

Rinosinusite con poliposi nasale, pazienti: “Difficile accesso a centri e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.